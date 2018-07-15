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السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية هى بيت العرب

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:27 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن وضع الجامعة هو مرآة للوضع العربى و المشهد العربى الحزين، لافته إلى أنتشار العديدة من الازمات ببعض البلدان العربية منذ سنوات والجامعة تلعب دورا تنمويا بجانب دورها السياسي.

وأضافت هيفاء أبو غزالة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة في مصر"المذاع عبر فضائية "الحياة" أن اى أزمه في أي دوله عربية تؤثر على المنطقة العربية ككل

وأكدت"هيفاء أبو غزالة"،ان وضع الجامعة العربية ليس جيدا لكنها هي البيت الوحيد الذى يجمع العرب الان.

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