محمود صبري: أتحدى اتحاد الكرة أن يكشف سبب الخروج المخزي من المونديال

قال محمود صبري، الناقد الرياضي، إنه يجب على اتحاد كرة القدم، أن يبحث عن الناشئين، وإجراء اختبارات حقيقية، وفعالة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على لاعب في اختبار مدته 10 دقائق.



وأضاف صبري، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا يتم البحث عن لاعبي مراكز الشباب، قائلا: "أتحدى أن يكشف اتحاد الكرة عن أسباب الخروج المخزي للمنتخب من كأس العالم.



وأوضح الناقد الرياضي، أنه يجب التوقف عن الإجراءات المتبعة الحالية من جانب اتحاد كرة القدم، والبدء في التخطيط الجيد، لإعداد جيل قادر على المنافسة عالميا في كرة القدم.



