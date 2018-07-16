المشاركون في منتدى شباب صناع السلام يتفقدون كاتدرائية سانت بولس

واصل المشاركون في "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وأسقفية كانتربري، فعاليات برنامجهم المكثف، حيث زار الطلاب أمس الأحد كاتدرائية سانت بولس التاريخية في العاصمة البريطانية لندن.



وتفقد الطلاب أركان الكاتدرائية وأبرز معالمها، ثم دار نقاش مفتوح، وقدم خلاله أحد القساوسة عرضا لأبرز البرامج التي تنفذها الكنيسة لخدمة المجتمع المحيط بها، وكذلك للعلاقات الوثيقة التي تجمعها بالمساجد والمؤسسات الإسلامية، بما يعكس روح التعاون والتسامح بين قيادات وأتباع الأديان المختلفة.



وعقب زيارة الكاتدرائية قام الطلاب بجولة للتعرف على أبرز معالم لندن التاريخية، ذلك فيما يُستأنف غدا الاثنين برنامج المحاضرات المكثفة، بمقر أسقفية كانتربري في "قصر لامبث"، بعدما انتهى أمس البرنامج التدريبي التي نظمته كلية تشرشل في جامعة كامبريدج، واستمر لنحو أسبوع.



ويهدف منتدى "شباب صناع السلام" إلى بناء فريق عالمي من الشباب الواعد الساعي للسلام، وذلك للمشاركة في مبادرات وفعاليات يدعمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع أسقفية كانتربري، بحيث يتم تنفيذها من قبل هؤلاء الشباب وأقرانهم حول العالم من أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.



ويشارك في هذا المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و 25 شابًّا من العالم العربي، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.