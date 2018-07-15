قرقاش: المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة

أعلن أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، أن المصالحة بين دولتي إثيوبيا واريتريا في صالح المنطقة.



وأشار "قرقاش"، إلى النتائج الإيجابية التي ستعود على المنطقة فى المرحلة القادمة.



وأضاف وزير الدولة الاماراتى، أن "‏المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة".

