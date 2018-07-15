قرقاش: المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة

أعلن أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، أن المصالحة بين دولتي إثيوبيا واريتريا في صالح المنطقة.
وأشار "قرقاش"، إلى النتائج الإيجابية التي ستعود على المنطقة فى المرحلة القادمة.
وأضاف وزير الدولة الاماراتى، أن "المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة".
وأشار "قرقاش"، إلى النتائج الإيجابية التي ستعود على المنطقة فى المرحلة القادمة.
وأضاف وزير الدولة الاماراتى، أن "المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة".