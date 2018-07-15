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أخبار العالم

قرقاش: المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:00 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
القسم الميداني
أعلن أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، أن المصالحة بين دولتي إثيوبيا واريتريا في صالح المنطقة.

وأشار "قرقاش"، إلى النتائج الإيجابية التي ستعود على المنطقة فى المرحلة القادمة.

وأضاف وزير الدولة الاماراتى، أن "‏المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة".

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