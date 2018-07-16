رئيس الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية يهنئ باريس بكأس العالم

أرسل الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، برقية تهنئة لمجلس النواب والشيوخ بفوز فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه وتربعها على عرش الكرة العالمية.



وأكد "أبو العلا"، أن المنتخب الفرنسي استحق الفوز بجدارة لإصراره منذ انطلاق كأس العالم بروسيا على الفوز بها ، لافتا إلى أن المنتخب الفرنسي قدم أداء جيدا على مدار البطولة.



وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم هذا العام بعد تحقيق الفوز علي نظيره منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.