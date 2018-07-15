أمير طعيمة: السنة دي هتكون نهاية سيطرة كريستيانو وميسي

غرد الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، متوقعًا نهاية عهد اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو وميسي في السيطرة على جائزة ballon D’or.





وقال "طعيمة"، "‏السنة دي هتكون نهاية سيطرة كريستيانو وميسي علي جائزة Ballon D’or.. واعتقد الثلاثي المرشح هيكون ١- جريزمان و٢- مودريتش وثالثهم شرفيا كريستيانو لفوزه بدوري الأبطال وتسجيله ٤ أهداف في كأس العالم، والفائز هيكون جريزمان".





جدير بالذكر أن مباراة اليوم بين الفريق الفرنسى ومنتخب كرواتيا انتهت بفوز الفريق الفرنسى وحصوله على لقب كأس العالم 2018 وسط احتفالات هائلة بالعاصمة باريس.