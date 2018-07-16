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ديني

هل استعمال السبحة في الذكر بدعة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى.

وأضافت الدار أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

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