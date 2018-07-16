تنسيق الجامعات 2018.. خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة لكلياتهم



أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعلىم العالي والبحث العلمي، الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، بتنسيق الجامعات 2018، والتي جاءت على النحو التالي.



وعقب إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق،يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده.



ويصطحب الطالب الأوراق التالية المطلوبة وهي الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح، عدد (6) صور شخصية، شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها، نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب)، شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط)، موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.



ويقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الالكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات. ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث.



مع التأكيد على أن يقوم مكتب التنسيق بما يلي إرسال كشوف بيانات الطلاب (CD) المرشحين لها من التنسيق الالكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط. وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.



إرسال كشوف بيانات الطلاب والـ (CD) الخاصة بهم إلى كل من (نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة) على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.



جدير بالذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.