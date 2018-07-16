ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:01 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
يطلق مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، مهرجان الصيف الدولي السادس عشر، والذي يستمر حتى يوم السبت 18 أغسطس، وهو يُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التي تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، ويصل حجم جمهور المهرجان إلى ما يقرب من 40 ألف متفرج سنويًا.

يتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات والعروض الفنية وورش عمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح والرقص والفنون الشعبية والسينما، حيث تهدف هذه الأنشطة لنشر الثقافة والوعي والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.

يفتتح المهرجان هذا العام فريق أوتوستراد من الأردن، كما سيشارك في المهرجان العديد من النجوم المصريين وهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان علي الحجار، محمد محسن، مريم صالح، نسمة عبد العزيز، زاب ثروت، وهشام خرما وكذلك حفلات شعرية لكل من هشام الجخ وعمرو حسن.

ومن الفنانين من خارج مصر تشارك الفنانة فايا يونان من سوريا، أسيا مدني من السودان. وتختتم المهرجان الفنانة كارمن سليمان بحفلها يوم السبت 18 اغسطس بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.

كما يكرم المهرجان عددا من الفنانين المبدعين من الإسكندرية تقديرًا لهم على مجهوداتهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة.

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات

مشاهدة أهداف نهائي كأس العالم مباراة فرنسا وكرواتيا

مكافآت خيالية تنتظر لاعبى منتخب فرنسا بعد التتويج بالمونديال

هاري كين هداف كأس العالم لمونديال روسيا

احتفال خاص للاعبي المنتخب الفرنسي داخل غرفة الملابس .. فيديو

في عيد ميلادها.. إطلالات أنيقة ل أسماء لمنور

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي.. وكارتيرون يشرح خطة مواجهة تاونشيب

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو

هجوم ناري من خالد بيومي على اتحاد الكرة.. الكابوس لم ينته

شاهد.. صور تذكارية بين أبو ريدة وماكرون وزوجتيهما في وجود بوتين

أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018

وزيرة الصحة: ورحمة أبويا المقصر هعلن عن خلو وظيفته..العيان اتبهدل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

فيديو

هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر
منى محرز: مصر الأول أفريقيا والعاشر عالميا في إنتاج الأسماك
التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو
رئيس تحرير مجلة البيت لصدى البلد: لم أتخيل العمل بمجال الصحافة والهندسة كانت طموحي ..لا أخشى المغامرة المحسوبة في عملي وأبحث عن الجودة ..فيديو وصور
وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟