اليوم .. انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

يطلق مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، مهرجان الصيف الدولي السادس عشر، والذي يستمر حتى يوم السبت 18 أغسطس، وهو يُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التي تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، ويصل حجم جمهور المهرجان إلى ما يقرب من 40 ألف متفرج سنويًا.



يتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات والعروض الفنية وورش عمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح والرقص والفنون الشعبية والسينما، حيث تهدف هذه الأنشطة لنشر الثقافة والوعي والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.



يفتتح المهرجان هذا العام فريق أوتوستراد من الأردن، كما سيشارك في المهرجان العديد من النجوم المصريين وهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان علي الحجار، محمد محسن، مريم صالح، نسمة عبد العزيز، زاب ثروت، وهشام خرما وكذلك حفلات شعرية لكل من هشام الجخ وعمرو حسن.



ومن الفنانين من خارج مصر تشارك الفنانة فايا يونان من سوريا، أسيا مدني من السودان. وتختتم المهرجان الفنانة كارمن سليمان بحفلها يوم السبت 18 اغسطس بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.



كما يكرم المهرجان عددا من الفنانين المبدعين من الإسكندرية تقديرًا لهم على مجهوداتهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة.