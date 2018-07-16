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حوادث

حبس عاطل اشترك مع آخرين هاربين فى سرقة سيارة شخص بالإكراه ببدر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:01 ص
حبس - ارشفيه
حبس - ارشفيه
رامى المهدى
قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام لنيابات القاهرة الجديدة حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى الاستيلاء على متعلقات شخص وسيارته عقب تهديده باستخدام السلاح بمنطقة بدر

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين، شاركا المتهم فى ارتكاب الواقعة.

وكان قسم شرطة بدر قد تلقى بلاغا من مواطن قرر بأنه حال سيرة بسيارته اعترض طريقه سيارة يستقلها 3 أشخاص ترجل منها ملثمين وهدده أحدهما بسلاح ناري كان بحوزته وأجبراه على التخلي عن السيارة ، واستوليا عليها ، وبداخلها هاتفين محمول ولاذوا بالفرار بالسيارتين ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق حضر المبلغ لديوان القسم وقرر بتلقيه اتصال هاتفي من أحد الهاتفين المستولى عليهما ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة وقام بمجاراة المتصل وسلمه المبلغ وأرشده عن مكان إخفاء السيارة.

بإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الي أن الهاتف المستخدم فى المساومة بحوزة عاطل وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين تم ضبطه وبحوزته الهاتفين المحمولين المستولى عليهما والمستخدم أحدهما فى المساومة والسيارة المسروقة و"بندقية خرطوش" المستخدمة فى الواقعة.

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