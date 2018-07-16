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حوادث

حبس مشرف مدرسة وعامل لحيازتهما تمثالا أثريا بطريق الأوتوستراد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:02 ص
حبس - ارشفيه
حبس - ارشفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس مشرف نشاط بمدرسة جزية المعابد بأسيوط، وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمهما بحيازة تمثال يشتبه فى اثريته أثناء توصيله لأحد الأشخاص بطريق الاتوستراد بدائرة القسم.

وكان اشتبه رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الاوتوستراد، بالسيارة رقم س ن ر 7296 ماركة باسات كحلى، وبفحص مستقليها تبين أنهما كلا من "كريم ه ع" 46 سنة، مشرف نشاط بمدرسة جزية المعابد بمحافظة أسيوط، قائد السيارة ومالكها، ولا يحمل ثمة تراخيص، و"عبد العظيم أ إ" 45 سنة، عامل، وعثر بحوزتهما على جوال أخضر اللون يحوى تمثال فرعونى أسود اللون مدون عليه باللغة الهيروغليفية "يشتبه فى أثريته".

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "عبد الحميد م أ" بقصد توصيل التمثال لشخص " أحمد أ" أمام مصنع المواسير بطريق الأوتوستراد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.

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