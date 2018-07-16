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حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالوايلى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:11 ص
حبس - ارشفيه
حبس - ارشفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة الوايلى، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصص نشاطهم الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الوايلى من القبض على "علاء.م.ا" 29 سنة موظف و"محمد.ا.س" 31 سنة حاصل على دبلوم وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك الثانى" حال شروعهما فى السرقة من داخل السيارة رقم ل ن ف 354 ماركة فيات 131 ذهبى اللون، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات واعترفا بارتكاب حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما، وضبط عدد من البطاريات ومستلزمات السيارات وجميعها مجهولة المصدر، وجاري التوصل لمالكيها.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وقررا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالسرقة، وتحرر المحضران الموضحان قرين كل منهما، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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