اليوم.. استكمال محاكمة ميرهان حسين وضابطي الهرم

تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ميرهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطين بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي علي الفنانة وهتك عرضها وسبها وقذفها.



وجاء في التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكي رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضًا.



وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة ميريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.



وقالت الفنانة ميريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب داخل القسم.

