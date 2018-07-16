تعرف على مواصفات الموبايل الهندى الجديد بمصر

اعلنت شركة لافا عملاق الهواتف الهندى عن اطلاق احدث منتجاتها من الهواتف الذكية في الاسواق المصرية.



الاصدار الجديد هو الاول من عائلة الـZ وهو هاتف ال Z91 الذي يتميز بشاشة عرض كـــامله 7.5 بوصة HD+مما تعطيك الفرصة للترفيه بشكل افضل.يضيف هاتف الZ91 خاصية فريدة ألا و هي خاصية التعرف على الوجه، تتيح هذه الخاصية الفرصة للمستخدم للولوج للهاتف من نظرة واحدة في مدة لا تزيد عن0.7 ثانية،ايضا تعزز من طرق حفظ البيانات بطريقة اكثر امانا.



يتمتع الهاتف بذاكرة تخزين داخلية32GB قابلة للزيادة حتي 128GBلتعطيك امكانية تخزين و تحميل ملفات،صور، و تطبيقات بدون توقف او حدود. لعلم الشركة بالاحتياج الدائم للسرعة ،فقد اطلقت هذا الاصدار بشبكة انترنت 4G لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بأقصي سرعة و ذاكرة عشوائية 3GB للاستمتاع بالالعاب و التنقل بين التطبيقات بدون توقف او ملل.



لافا هي شركة هندية لصناعة الموبايلات، تأسست في عام 2009 و متواجدة في 17 دولة من ضمنهم الهند،تايلاند،الإمارات،السعودية،الكويت،الصين،المكسيك،روسيا،نيبال،بنغلاديش،سريلانكا و مصر.



تبيع الشركة أكثر من 30 مليون هاتف سنويًا وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدعم الشركة جودة منتجاتها من خلال تصميم المنتج داخل الشركة ومن ثم تصنيعه في مصانعها الخاصة في الهند. تم الاعتراف بشركة لافا كعلامة تجارية للهواتف الذكية الأكثر كفائة من حيث جودة المنتج وخدمة ما بعد البيع بين جميع العلامات التجارية الهندية من قبل شركة سيليكون الهندية.