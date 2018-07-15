إسبانيا والبرتغال تعلنان استعدادهما لاستقبال 100 مهاجر بعد إنقاذهم

أبدت حكومتا إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد، استعدادهما لاستقبال مائة مهاجر من أصل 450 مهاجرًا غير شرعي تم إنقاذهم في البحر المتوسط، وهم موجودون حاليًا على متن سفينتين عسكريتين في حالة انتظار قبالة جزيرة صقلية.



وأوضحت الحكومة الإسبانية في بيان - أوردته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد - إن هذا العرض مشروط تنفيذه بأن تسمح إيطاليا بنزول جميع المهاجرين في أحد موانئها وأن تقبل باستقبال جزء من هؤلاء المهاجرين على أرضها بوصفهم طالبي لجوء.



وأشارت الحكومة إلى أن قرار استقبال جزء من المهاجرين يعكس رغبة الدول الأوروبية لإيجاد حل لمشكلة الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط، لافتًة إلى أن سلطات الهجرة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، التي عرضت يوم أمس السبت، استقبال 50 مهاجرًا، ستقوم بتقييم الأحوال الشخصية لكل مهاجر سيتم قبوله على أرض هذه الدول.



وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستستقبل 50 مهاجرًا، حيث إن مسألة استقبالهم تشكل نزاعًا بين مالطا وإيطاليا.



تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب صيد كبير قبل أن يتم انتشالهم على متن سفينتين إنقاذ أحدهما تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، والآخرى تابعة لشرطة الحدود الإيطالية.