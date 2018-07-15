محمود صبري: مطلوب وضع خطة لعودة الجمهور إلى المدرجات ..فيديو

قال محمود صبري، الناقد الرياضي، إنه يتمنى عودة الجماهير إلى المدرجات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الشرطة تتحمل فوق طاقتها في تأمين المباريات، ويجب وضع نظام لدخول واستقبال الجماهير.





وأضاف "صبري"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب البدء تدريجيا في اتباع النظم الحديثة في استقبال الجماهير، وتسجيل بيانات الجماهير، وتسليمه تذكرة بمقعد محدد، ما يسهل عملية تأمين المباريات على رجال الأمن.





وأوضح الناقد الرياضي، أن أحد الوسائل المهمة ضمن المنظومة الجديدة التي يجب وضعها من جانب اتحاد كرة القدم، ولتقديم مستوى وأداء جيد من اللاعبين، أن يتم وضع نظام وخطة لعودة الجماهير.