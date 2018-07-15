محمود صبري: اتحاد الكرة لم يسعي فى كأس العالم سوي لكسر هدف مجدي عبد الغني.. فيديو

قال محمود صبرى، الناقد الرياضى ورئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، إن المنتخب الكرواتي حقق إنجازا غير مسبوق بوصوله للمباراة النهائية لكأس العالم.





وتابع "صبرى"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "المنتخب المصرى لم يكن يطمح للتمثيل المشرف، مردفا: "طموح اتحاد الكرة كسر هدف مجدى عبد الغنى وليس التمثيل المشرف".



