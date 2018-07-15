الصحافة الفنلندية تستقبل ترامب وبوتين بلوحات إعلانية منددة

استقبلت أكبر الصحف الفنلندية، "هلسنجن سانومات"، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بسلسلة من اللوحات الإعلانية المنددة بمسلكهما إزاء الصحافة.



وقال رئيس تحرير الصحيفة، كايوس نايمي، إن نحو 300 لوحة إعلانات مكتوبة باللغتين الإنجليزية والروسية قد تم تثبيتها على طول الطريق من المطار إلى موقع القمة المزمعة بين ترامب وبوتين.



وقالت إحدى لوحات الإعلانات: "سيادة الرئيس، مرحبا بكم في أرض الصحافة الحرة"، حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.



وكتب كايوس نايمي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "بينما نرحب بالرئيسين في قمة هلسنكي، فإننا نريد أن نذكرهما بأهمية الصحافة الحرة.. إن لوحات الإعلانات يراد منها إظهار الدعم للصحفيين في الولايات المتحدة وروسيا".