احتراق سيارة ملاكى بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة لقسم ثان المنصورة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة.



وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء برئاسة اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدنى وتحت إشراف المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.



وبالفحص تبين أن السيارة تحمل رقم٤٦٣٠٤ ملاكي دقهلية وبسؤال مالك السياره محمود ف ع ا س ٣٤ عاما صاحب محل بقاله علل سبب الحريق بماس كهربائي باسلاك الموتور ولايتهم احد بالتسبب فى ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.