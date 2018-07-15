نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس البرلمان

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه اجتمع اليوم بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للبت فى إصدار القوانين الثلاثة المقترحة لتنظيم الصحافة والإعلام ، لافتًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات بمجلس النقابة وتم وضع بعض الملاحظات خلال الاجتماع.





وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة " المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن النقابة لديها العديد من الرؤى مثل حرية العمل الصحفي والضمانات وعدم الحبس، مشيرًا إلى أنه تم طرح تلك الملاحظات والرؤى على الأجهزة المعنية.





وأوضح نقيب الصحفيين، أنه تم الالتقاء مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والمستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، باعتبار أن الحكومة هى جسر التواصل بين النقابة والبرلمان، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه اللقاءات اجتمع برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وتم عرض ملاحظات النقابة.





وتابع: "الدكتور على عبد العال أبدى تفهما كبيرا لملاحظات نقابة الصحفيين وتم ترجمتها فعليا خلال الجلسة".