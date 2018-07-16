ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد : طقس حار على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 37

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:01 ص
الارصاد : طقس حار
الارصاد : طقس حار على كافة الانحاء .. والعظمى بالقاهرة 37
كريم عاطف
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى أنحاء البلاد نهارا لطيفا ليلا والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان لها انه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 25 - 37
الإسكندرية 25 - 31
السويس 25 - 36
الأقصر 25 - 39
أسوان 27 - 39

ترشيحاتنا

اليوم .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

نمر يهرب من حديقة حيوانات ويفترس 6 حيوانات.. فيديو

نوع من الفواكه تغفلي تناوله يحارب أمراض القلب والالتهابات

رئيسة وزراء بريطانيا تخوض معركة جديدة أمام البرلمان

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

تعرف على رواتب أسوأ مدربي كأس العالم 2018

صندوق النقد: مصر لديها فرص لتصبح من أكثر الاقتصادات الناشئة نموا

أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو

اليوم.. استكمال نظر استئناف طالبين لقتلهم ضحية موقع التسوق

نوع من البذور يحارب الدهون العنيدة بسرعة فائقة

أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بفوز بلاده بكأس العالم

هل الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات يصلهم؟ الإفتاء تجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018
أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو
السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة
تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك
كمال عامر يوضح تفاصيل الإقامة بوديعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟