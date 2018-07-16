الأرصاد : طقس حار على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى أنحاء البلاد نهارا لطيفا ليلا والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وأضافت الأرصاد في بيان لها انه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.



وأشارت إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 25 - 37

الإسكندرية 25 - 31

السويس 25 - 36

الأقصر 25 - 39

أسوان 27 - 39

