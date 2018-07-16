محمد طلعت: الحكومة فتحت الطريق أمام تطور الاستثمار العقاري

قال محمد طلعت خبير الاستثمار العقارى إن الحكومة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فتحت الطريق أمام انطلاق الاستثمار العقارى فى مصر.



وأضاف أن العمل فى هذا القطاع بشكل سريع وإنشاء المدن الجديدة مثل: العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وباقى المدن الجديدة فى المحافظات وفر ملايين من فرص العمل فى المجالات المختلفة فى قطاع التشيد والأخشاب والحديد والرصف والبناء وغيرها من المهن التى يحتاجها قطاع البناء والتشييد.



وأشار طلعت إلى أن قطاع التشييد يشهد نموا غير مسبوق والفضل فى هذا يعود إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الذى يترجم تعليمات الرئيس على أرض الواقع بشكل سريع ويمهد لها الطريق.



وتابع أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية وصولًا إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017 كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017.



كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016 كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.



وشدد خبير التمويل العقارى أن الطفرة التى تحققت فى قطاع التشيد والبناء أنقذت مصر من ركود اقتصادى كبير كانت ستواجهه فى حالة عدم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها.