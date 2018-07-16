وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

شهد عزاء الراحل قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، حضور العديد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من رموز المجتمع والسياسيين.



وكان أول الحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والإعلامى مصطفى بكرى، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب أسامة هيكل، وأحمد زكى بدر وزير التعليم العالى السابق، وموسي مصطفى موسي، والكاتب محمود بكرى، والاعلامى عبد الجواد ابوكب، والنائب طارق رضوان، خلف الزناتى، نقيب المعلمين، والمستشار عدلي حسين.



وشارك كل من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والنائب مصطفى سالم، والكاتب عبد الحميد العمدة، واللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج الأسبق، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين.



وقدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن، واللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، وأسامة شحاتة نائب رئيس تحرير المساء، ومحمود الثلاثي رئيس تحرير الجماهير، وعمر علم الدين، والكاتب صفوت عمران، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والكاتب شهاب العلكى، واجب العزاء في السياسي قدري أبو حسين.



وحرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورجب هلال حميدة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الاشراف، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى السابق، وعلى الدين هلال وزير الشباب السابق، واللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، على المشاركة في العزاء.



وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافقته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج، حيث شارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى واجب العزاء للعائلة.



وشغل قدرى أبو حسين، منصب رئيس مجلس مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حتى تولى سكرتير عام محافظة أسيوط، ومن ثم عُين فى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حتى شغل منصب محافظ حلوان بعدما وافق قرار رئاسى بإنشائها فى 17 أبريل 2008، وألغى ذلك القرار بعد ثورة يناير 2011 وأعيدت تابعة لمحافظة القاهرة، ليقوم بتأسيس حزب "مصر بلدى" فى 2014 وتولى قيادته حتى وفاته.