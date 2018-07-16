الاستثمار تعد تقريرا لحل مشكلات الشركات الجديدة خلال سبتمبر المقبل

قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه جار إعداد تقرير نهائي بحلول سبتمبر المقبل بخصوص الشركات المؤسسة من مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة وحل مشكلاتها، موضحة أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ستقدم ذلك التقرير لرئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكرت "زوبع" في تصريحات لها، أن هناك اجتماعات داخل الهيئة لسرعة الانتهاء من ذلك التقرير بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة من هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، مؤكدة أن الهيئة قامت بمسح لـ1500 شركة جديدة تم تأسيسها لمعرفة مشكلاتهم والعمل على حلها.



وأوضحت "زوبع" أنه من المقرر مضاعفة ذلك العدد خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هناك تكليفات من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالعمل علي تذليل عقبات المستثمرين بسرعة لدعم بيئة الاعمال والاستثمار الأجنبي والمحلي لمصر دعما للاقتصاد القومي.