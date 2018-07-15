تيريزا ماي تكشف سر إمساك ترامب يدها خلال استقباله

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن سر إمساك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدها خلال استقباله في قصر باكنجهام بالعاصمة لندن، وهو الأمر الذي أثار سخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، متهمين ماي بأنها تحاول التقرب من ترامب بطريقة خاطئة.



وقالت ماي في حوار مع شبكة "بي.بي.سي" البريطانية إنها أمسكت يد ترامب لكي تساعده على صعود درجات السلم، مشيرةً إلى أنه يبلغ من العمر 72 عاما وهو من مد يده لها كي تساعده على صعود السلم.



ووصل الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وقد أثارت الزيارة جدلًا إعلاميا وسياسيًا واسعًا نظرًا لمواقف وتصريحات ترامب المثيرة للجدل، ولقائه الغريب للملكة إليزابيث الثانية، وحواره الناري مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، والذي وصفه بعد يوم من نشره بأنه محرف وكاذب.



