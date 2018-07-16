Cate Shortland تتولى إخراج فيلم سكارليت جوهانسون

قرر الشركة المنتجة لفيلم "Black Widow" أن تتولى مسؤولية إخراجه Cate Shortland والذى ستقوم ببطولته الممثلة الأمريكية "سكارليت جوهانسون".



وتأتى هذه الخطوة بعد البحث الذى استمر أكثر من نصف عام حيث التقى الاستوديو بأكثر من 70 مخرجًا من أجل العثور على المرشح المثالى، وكان لـ صانعة الأفلام الأولوية، كما كتبت Jac Schaeffer أحدث سيناريو لفيلم Black Widow، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".



وتدور أحداث الفيلم حول الجاسوسة الروسية، سيكون الفيلم هو الفيلم الثاني الذى يركز على أنثى مارفل بعد الكابتن مارفل الذى من المقرر طرحه فى 8 مارس 2019.