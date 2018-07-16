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فن

رانيا يوسف تعود إلى دماغ شيطان .. الأربعاء المقبل

الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعاود الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها فى فيلم "دماغ شيطان" يوم الأربعاء المقبل وذلك بعد عودتها من الخارج، حيث سافرت لقضاء إجازة قصيرة مع بناتها ويشاركها البطولة فى الفيلم باسم سمرة وسلوى خطاب.

من ناحية أخرى تنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "أسوار عالية" فى دور العرض وذلك الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هو مسلسل "كأنه امبارح" والذى عرض على احدى القنوات المشفرة ومن المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة على القنوات المفتوحة.

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