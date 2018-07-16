فرقة الشباب تقدم مسرحية أفراح القبة لنجيب محفوظ

قررت فرقة الشباب تقديم مسرحية جديدة بعنوان "أفراح القبة" والمأخوذة عن رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ ومن المقرر أن يقوم بإخراجها محمد يوسف.



تتناول المسرحية قصص إحدى الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات ويعمل الممثلون بالفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم "أفراح القبة"، يكتشفون أن أحداثها تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلفها يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي ويسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، لكى يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في أداء أدوارهم الحقيقية.



يذكر أن تم تحويل هذه الرواية الى عمل درامى يحمل نفس الاسم وقام ببطولته الفنانة منى زكى ورانيا يوسف وجمال سليمان واياد نصار ودينا الشربينى واخراج محمد ياسين.