سيد علي: يفرقوا إيه لاعبي فرنسا عن منتخب مصر .. فيديو

علق الإعلامي سي علي، على فوز فرنسا بمونديال كأس العالم اليوم على حساب كرواتيا، قائلا "هي دي الكورة اللي بجد واستتمعنا جدا"، لافتا إلى أن العالم كله احترم كرواتيا لأنهم بيلعبوا بجدية".



وأضاف سيد، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، "هو ده اللي كان طالبينه من منتخب مصر، مكناش عايزين نكسر الدنيا وإنما العالم يحترمنا بس".



وتساءل سيد علي "إيه اللي يزيد في لاعيبة فرنسا عن اللاعيبة المصريين دول فريق ودول فريق دول شباب ودول شباب دول حريفة ودول حريفة، ولكن اللي بيفرق الإدارة وإرادة الفوز".

