تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك

حقق كليب أغنية "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب وذلك فور طرحه خلال الساعات القليلة الماضية.



أغنية «عيش بشوقك» من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، والكليب من إخراج هادي الباجوري.



وتدور فكرة الكليب حول تامر حسني والذي يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.

