رئيس حماية المستهلك: نستهدف فتح فروع للجهاز بكل المحافظات

أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة، إنشاء فروع بكل المحافظات وزيادة العنصر البشري العامل بالجهاز لسرعة النظر في شكاوى المواطنين.



وأضاف "عبدالمعطي" في تصريحات له اليوم، أن الجهاز يعمل على توصيل رسالة طمأنة داخل كل منزل في مصر بأن حقوقه محفوظة وأن الجهاز له دور حقيقي في حمايته.



وذكر أن القيادة السياسية نجحت في النهوض بمصر واستعادة الأمن والاستقرار وإقامة المشروعات القومية ومحاربة الإرهاب من خلال تطبيق فكر خارج الصندوق.