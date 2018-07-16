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أحمد موسى: يجب معاقبة مروجي شائعات تجارة الأعضاء بواقعة أطفال المريوطية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح - حمزة شعيب
طالب الإعلامي أحمد موسى، بضبط مروجي الشائعات حول قضية أطفال المريوطية، قائلًا: «لو أنا المسؤول كنت هجيب أول من نشر أن حادث المريوطية متعلق بتجارة الأعضاء، وبث الرعب على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أكدنا يوم الحادث، أن الموضوع ليس له علاقة بتجارة الأعضاء، وأنه بسبب حريق حدث في مكان ما»، مطالبا بمعاقبة مروجي الشائعات.

ووجه موسى الشكر لرجال الداخلية، لكشفهم ملابسات واقعة المريوطية خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن التوصل إلى المتهمين بمثابة رسالة إلى أعداء.

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