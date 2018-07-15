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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الجدول الزمني لقمة ترامب بوتين

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن الجدول الزمني للقمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتي ستنعقد غدًا في مدينة هيلنسيكي الفنلندية وسط ترقب دولي واسع. 

وقال البيت الأبيض في بيان له: "من من المقرر عقد المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وبوتين في هلسنكي في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي الروسي والأمريكي، وسيجتمع الرئيسان يوم الاثنين على انفراد في الساعة 13:20، وعند الساعة 14:50 سيتناول الرئيسان معا وجبة الغذاء. وفي الساعة 16:20، سيبدأ المؤتمر الصحفي".

وينوي الرئيسان بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية، مثل الأزمة السورية والأوكرانية والملف الإيراني. 

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