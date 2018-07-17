سوسن مراد عز العرب تدعو لإقامة أسبوع القاهرة للفن والتصميم..فيديو

دعت سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، لإطلاق أسبوع القاهرة للفن والتصميم، قائلة : " هذا المشروع مطلب للمبدعين وسيكون انطلاقة للقاهرة كمركز ليس سياسي فقط وإنما سيجعل لها ثقل في مجال الفن والإبداع والتصميم والثقافة ".



وأضافت عز العرب ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل عاصمة كبرى من دول العالم لديها أسبوع للفن والتصميم، ويتحول هذا الأسبوع لاحتفالية بالشوارع والمقاهي والفنادق .



وتابعت : الاسبوع الفني للقاهرة سيكون له هدف اقتصادي وجاذب للسياحة، ولو تم العمل على هذه الفكرة بشكل صحيح وتم الاهتمام بجانبه بمهرجانات الفن والسينما ، فإن هذا سيعيد الحياة للقاهرة خاصة ان الحجوزات في الفنادق والطيران تزداد في العواصم التي تقيم هذا الأسبوع بنسبة 70 % في فترة إقامته".