وزير الخارجية البولندي يزور السودان مطلع الأسبوع المقبل

يبدأ وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، مطلع الأسبوع المقبل، زيارة رسمية للسودان، تستغرق عدة أيام.



وأكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني، محمد مصطفى أبوزيد، خلال لقائه سفير السودان بألمانيا وبولندا المقيم ببرلين، اليوم الأحد، بالخرطوم، أهمية زيارة وزير الخارجية البولندي، لما تمثله هذه الزيارة من بعد استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، منوها بأن السياحة تعد أحد محاور التنمية الداعمة لاقتصاديات دول العالم بالإضافة لتعزيز الروابط بين الشعوب.



ورحب الوزير بهذه الزيارة، مشيدا بالتعاون الفاعل من الجانب البولندي خاصة في مجال الآثار، وذلك من قبل بعثتها العاملة في التنقيب والترميم بالسودان، مؤكدا حرصه على المزيد من فتح آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وعلى أهمية تعزيز الجهود تجاه تأهيل القطاع السياحي وفق استراتيجية الدولة وخططها لمحاور التنمية القومية الشاملة.



وفي سياق متصل، ينظم الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة البولندية -على هامش الزيارة- يوم السبت المقبل بالخرطوم، أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني البولندي، وبرنامج لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين.



وقال مدير عام الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، عبدالسلام القاضي، في تصريح صحفي، إن الملتقى يأتي في إطار جهود الاتحاد الخارجية للترويج والتنوير بالمستجدات الاقتصادية، عقب الإجراءات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية التي أتاحت حرية التعامل المصرفي والتحويلات المصرفية وتعاملات المراسلين بالخارج مع السودان دون تعقيدات، إلى جانب التعريف بفرص ومجالات وبيئة ومناخ الاستثمار بالسودان، مؤكدا أن الفعالية تمثل فرصة واعدة وقاعدة انطلاق لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



وأشار القاضي، إلى أن غرفة التجارة والصناعة البولندية تشارك في أعمال الملتقى بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال وممثلي الشركات البولندية العاملة في مجالات وأنشطة تصنع الأدوية، والمنتجات الصحية، والتجارة والتصدير، وتصنيع الأغذية، وتجميد الخضر والفاكهة، والكهرباء، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وحلول الهندسة المدنية، والمعدات والآليات الزراعية، والمعدات والأجهزة الطبية، والمعدات الحرارية والأسلاك والكوابل، والمعارض التجارية.



ودعا القاضي، قطاعات الأعمال، إلى أهمية الاستفادة من أعمال الملتقى لتأسيس قاعدة شراكات استثمارية تسهم في تقوية علاقات القطاع الخاص السوداني البولندي.