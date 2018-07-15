ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية البولندي يزور السودان مطلع الأسبوع المقبل

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:30 م
وزير الخارجية البولندي،
وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش
أش أ
يبدأ وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، مطلع الأسبوع المقبل، زيارة رسمية للسودان، تستغرق عدة أيام.

وأكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني، محمد مصطفى أبوزيد، خلال لقائه سفير السودان بألمانيا وبولندا المقيم ببرلين، اليوم الأحد، بالخرطوم، أهمية زيارة وزير الخارجية البولندي، لما تمثله هذه الزيارة من بعد استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، منوها بأن السياحة تعد أحد محاور التنمية الداعمة لاقتصاديات دول العالم بالإضافة لتعزيز الروابط بين الشعوب.

ورحب الوزير بهذه الزيارة، مشيدا بالتعاون الفاعل من الجانب البولندي خاصة في مجال الآثار، وذلك من قبل بعثتها العاملة في التنقيب والترميم بالسودان، مؤكدا حرصه على المزيد من فتح آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وعلى أهمية تعزيز الجهود تجاه تأهيل القطاع السياحي وفق استراتيجية الدولة وخططها لمحاور التنمية القومية الشاملة.

وفي سياق متصل، ينظم الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة البولندية -على هامش الزيارة- يوم السبت المقبل بالخرطوم، أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني البولندي، وبرنامج لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين.

وقال مدير عام الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، عبدالسلام القاضي، في تصريح صحفي، إن الملتقى يأتي في إطار جهود الاتحاد الخارجية للترويج والتنوير بالمستجدات الاقتصادية، عقب الإجراءات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية التي أتاحت حرية التعامل المصرفي والتحويلات المصرفية وتعاملات المراسلين بالخارج مع السودان دون تعقيدات، إلى جانب التعريف بفرص ومجالات وبيئة ومناخ الاستثمار بالسودان، مؤكدا أن الفعالية تمثل فرصة واعدة وقاعدة انطلاق لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار القاضي، إلى أن غرفة التجارة والصناعة البولندية تشارك في أعمال الملتقى بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال وممثلي الشركات البولندية العاملة في مجالات وأنشطة تصنع الأدوية، والمنتجات الصحية، والتجارة والتصدير، وتصنيع الأغذية، وتجميد الخضر والفاكهة، والكهرباء، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وحلول الهندسة المدنية، والمعدات والآليات الزراعية، والمعدات والأجهزة الطبية، والمعدات الحرارية والأسلاك والكوابل، والمعارض التجارية.

ودعا القاضي، قطاعات الأعمال، إلى أهمية الاستفادة من أعمال الملتقى لتأسيس قاعدة شراكات استثمارية تسهم في تقوية علاقات القطاع الخاص السوداني البولندي.

ترشيحاتنا

الشناوي يقرر رد مقدم تعاقده مع الزمالك

وزيرة الصحة: ورحمة أبويا المقصر هعلن عن خلو وظيفته..العيان اتبهدل

بث مباشر .. انطلاق حفل ختام كأس العالم في روسيا 2018

رد فعل الجماهير المصرية على هدف فرنسا الثاني فى كرواتيا.. فيديو

علاج الانزلاق الغضروفي دون جراحة

تعرف على ترتيب المنتخبات المشاركة بمونديال روسيا وترتيب مصر كارثي

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

احسن لاعب في كأس العالم 2018 .. مودريتش يتفوق على الكبار

جهاد جريشة يكشف موقفه من التحكيم في الدوري الصيني

الطويلة يرفض بيع نادي نجوم المستقبل لمستثمر إماراتي

مدرب المنتخب يوضح حقيقة هجوم كوبر على الجبلاية

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي.. وكارتيرون يشرح خطة مواجهة تاونشيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

وزيرا الزراعة والتموين يشاركان في عزاء قدرى أبو حسين.. صور

فيديو

تعليق ناري من شوبير على النشيد الكرواتي: السلام الوطني مش إجبار
شاهد.. أعمال شغب خلال احتفالات الفرنسيين بالتتويج بكأس العالم
أحمد موسى يكشف سبب حريق منزل أطفال المريوطية .. فيديو
شوبير عن كأس العالم: كنا في عرض مسرحي ممتع طوال شهر.. فيديو
محمود صبري: أتحدى اتحاد الكرة أن يكشف سبب الخروج المخزي من المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟