شوبير عن كأس العالم: كنا في عرض مسرحي ممتع طوال شهر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بطولة كأس العالم هذا العام التي أقيمت في روسيا 2018، تعد من امتع البطولات التي عاصرها وشاهدها طوال حياته .



وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج مع شوبير، أن ما شاهدناه في كأس العالم متعه تفوق الخيال، وعدم وجود مشكلات والرقي في التنظيم أمتع الجميع .



وتابع شوبير:" كنا في عرض مسرحي ممتع طوال شهر، ونأمل في وجود تنظيم ممتع في النسخ القادمة من بطولة كأس العالم .

