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كأس العالم

شوبير عن كأس العالم: كنا في عرض مسرحي ممتع طوال شهر.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:30 م
شوبير
شوبير
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بطولة كأس العالم هذا العام التي أقيمت في روسيا 2018، تعد من امتع البطولات التي عاصرها وشاهدها طوال حياته .

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج مع شوبير، أن ما شاهدناه في كأس العالم متعه تفوق الخيال، وعدم وجود مشكلات والرقي في التنظيم أمتع الجميع .

وتابع شوبير:" كنا في عرض مسرحي ممتع طوال شهر، ونأمل في وجود تنظيم ممتع في النسخ القادمة من بطولة كأس العالم .

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