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أخبار العالم

رئيس الأركان السوداني يؤكد التزام الجيش بوقف إطلاق النار

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:33 م
رئيس الأركان السوداني
رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي
أش أ
أكد رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، الذي جدده الرئيس عمر البشير، حتى نهاية العام الجاري، مشددا علي جاهزية القوات لردع المنفلتين الذين يحاولون النيل من أمن الوطن والمواطنين.

وأشار الماحي، في كلمته خلال احتفال هيئة التفتيش العسكري بافتتاح دورة التفتيش العسكري والتخطيط الاستراتيجي رقم (3)، إلى عزم رئاسة الأركان المشتركة على مواصلة العمل لاستكمال مشروع إعادة البناء والتحديث للقوات المسلحة وفق منهج متجدد يتماشى مع عظم التحديات الماثلة.

وأشاد الماحي، بالأدوار التي ظلت تضطلع بها هيئة التفتيش العسكري في ضبط الأداء وتحقيق الكفاءة والجودة الشاملة في القوات المسلحة، داعيا الدارسين للاستفادة من هذه الدورة كفرصة لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، مشيرا إلى أن التفتيش العسكري هو النهج الفاعل لقياس وتحسين الأداء والرقابة الذاتية والإصلاح.

من جانبه، أشار المفتش العام، الفريق السر حسين بشير، إلى ضرورة الالتزام بممسكات الاحترافية في العمل العسكري، وإبراز دور التفتيش والتخطيط في تحسين الأداء، مؤكدا فاعلية هذه الدورة في إثراء المعرفة لدى القادة في هذا المجال.

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