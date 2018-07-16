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انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:58 ص
معسكر الفوج الثانى
معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
انطلق بمحافظة بورسعيد معسكر الفوج الثاني للحكام والمقام بالقرية الشبابية.

بدأ المعسكر بخضوع الحكام للميزان بعدها القى الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة التعليمات الخاصة بالمعسكر، وافتتح الكابتن عصام عبد الفتاح المعسكر بكلمة أشاد خلالها بحسن استقبال الأجهزة المعنية بالمحافظة للمعسكر وتزليل كافة العقبات أمامهم.

واستمع الحكام لمحاضرات من الكابتن جمال الغندور والكابتن احمد الشناوى والكابتن وجيه احمد ومجدى رزق وسيد مراد واحمد ابو العلا وحمدى فتحى.

ووجهت اللجنة الشكر للعاملين بالمدينة الشبابية برئاسة محمود ابو زهرة على ماقدموه من جهود ومساعدات لإنجاح المعسكر.
انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور
انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور
انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور
انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور
انطلاق معسكر الفوج الثانى للحكام ببور سعيد .. صور

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