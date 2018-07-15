أحمد موسى يكشف سبب حريق منزل أطفال المريوطية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد أطفال المريوطية كان مدخنًا، وتسبب في اندلاع حريق بسبب سيجارة منذ شهر.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن « الأطفال دول كانوا هيموتوا بنفس الشكل منذ شهر، إزاي طفل عمره 6 سنوات يدخن».



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، «بعض الخونة روجوا شائعات بعد الحادثة بأن الأطفال مذبوحين، وتم التجارة بأعضائهم، لتصدير مشهد عدم وجود أمن بمصر»، متسائلًا « كيف أن ترتكب أم هذا الفعل بحق أولادها»، معلقًا «للأسف لن يصدر حكم إعدام بحقها، رغم إهمالها»، مؤكدا أن الأطفال الأبرياء يدفعون ثمن التفكك الأسري.