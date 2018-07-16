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فن

بعد غياب ٦ سنوات .. إليسا تعود للتعاون مع الشاعر هاني عبد الكريم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أش أ
بعد أن تعاونت معه منذ ٦ سنوات في أغنية "لو أقولك"، تتعاون النجمة اللبنانية إليسا مجددًا مع الشاعر الغنائي المصري "هاني عبد الكريم" وذلك من خلال أغنية "ارتاح وعيش" المقرر ضمها في ألبومها الجديد الذي سيطرح في الأسواق العربية خلال ١٠ أيام من الآن.

و"ارتاح وعيش" الحان وليد سعد توزيع خالد نبيل، وهي أغنية درامية تختلف تمامًا عن أغنية "لو أقولك" التي كانت التعاون الأول بينهما.

وألبوم إليسا الجديد يحمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني" وهو الألبوم الذي تتعاون فيه إليسا مع شعراء وملحنين وموزعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأصدرت إليسا من قبل 10 ألبومات، كان آخرها "سهرنا ياليل" في 9 سبتمبر 2016 واحتوى الألبوم على 16 أغنية، حصد الألبوم نجاح ساحق وتخطت مشاهدتة الـ 100 مليون على موقوع "يوتيوب" بعد مائة يوم فقط على طرحه.

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