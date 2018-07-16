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فن

ريهام حجاج تبدأ تصوير كارمن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "كارمن" والذى تخوض به أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما ويتم التصوير فى أحد الاستوديوهات على أن يتقل بعدها فريق العمل إلى ستوديو آخر.

مسلسل "كارمن" يدور فى إطار اجتماعى من الدرجة الأولى، ويناقش العديد من القضايا منها المبادئ والأخلاق فى المجتمع المصرى، حيث يتطرق المسلسل فى إحدى خطوطه الدرامية لعصر البشوات والبكوات القديم، ويجسد الفنانة أحمد حلاوة شخصية "الباشا الكبير"، كما تجسد شيرين شخصية سيدة أعمال تمتلك شركة كبيرة.

المسلسل يشارك فى بطولته أحمد حلاوة وليلى عز العرب وشيرين وتاليف خالد حمام واخراج حسين شوكت.

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