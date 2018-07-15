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شاهد.. أعمال شغب خلال احتفالات الفرنسيين بالتتويج بكأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:33 م
أعمال شغب فى فرنسا
أعمال شغب فى فرنسا
حمزة شعيب
شهدت مدينة باريس، عاصمة فرنسا، أحداث شغب أثناء احتفال الشعب الفرنسي بالتتويج بكأس العالم 2018 بروسيا.

وقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع من أجل تفريق المشاغبين تحسبًا لأية أعمال تخريب.

وقام بعض الأشخاص بأعمال شغب عقب تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم بعد فوزها على بلجيكا في نصف نهائي البطولة.

وتوج المنتخب الفرنسي بكأس العالم للمرة الثانية له عقب الفوز على كرواتيا بنهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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