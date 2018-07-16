السيطرة على حريق بمخزن بويات بالمنصورة

شب حريق بمخزن بويات بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة بالقرب من محطة الغاز فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه المنطقة من كارثة.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بويات بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة بالقرب من بنزينة الغاز.



وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدني والمقدم احمد عوض قائد اطفاء الدقهلية لمكان البلاغ وتبين أن المخزن على مساحة 500 متر ومكون من ثلاث ادوار أسفل عمارة سكنية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المخزن والبرج والبنزينه المجاورة.



فيما تم انقاذ المنطقة من كارثة محققة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.