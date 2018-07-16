سفير كوريا الجنوبية: مصر قبلة الفن والسينما بالعالم العربي

قال يون يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن مصر هي قبلة الفن والسينما في العالم العربي، معربا عن فخره بعرض الأفلام الكورية في مصر.



جاء ذلك في كلمته، مساء الأحد، خلال افتتاح ليالي السينما الكورية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، يرافقه الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.



وأضاف السفير يون، أن الفن بكافة أنواعه مرآة ثقافة الشعوب، وحضارتها وتاريخها، وتعكس السينما على وجه الخصوص أساليب الحياة، والتقاليد والعادات التي تميز كل مجتمع عن الآخر، من خلال ما تقدمه من تفاصيل الحياة الاجتماعية.



وتابع "إنه من هذا المنطلق أتوقع أن تسهم هذه العروض السينمائية الكورية في زيادة التفاهم الثقافي بين الشعبين المصري والكوري".



وأشار السفير إلى أن الأفلام والمسلسلات الكورية تتناول الكثير من الموضوعات التي تدور أحداثها حول الأسرة، والقيم النبيلة كالحق والخير، والعدالة، وهي "كما تعرفون ملامح الحياة الإنسانية التي بالتأكيد ستجدون نظيرها في السينما المصرية".



من جانبه، رحب رئيس صندوق التنمية الثقافية بعروض السينما الكورية، مشيرا إلى أن السينما الكورية ازدهرت خلال فترة قصيرة وبالتحديد من عام 1950 على أيدي مجموعة من صناع السينما الموهوبين لتصل إلى العالمية.



ومن المقرر أن تستمر عروض الأفلام الكورية على مدار أسبوع حتى 19 يوليو الجاري، حيث سيتم عرض 5 أفلام كورية جديدة تتنوع بين الكوميديا والدراما والجريمة.



وتبدأ العروض في السادسة مساءً، وبالتزامن سيتم عرض فيلمين يومي 16 و17 يوليو بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.