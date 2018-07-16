ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

سفير كوريا الجنوبية: مصر قبلة الفن والسينما بالعالم العربي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:06 ص
سفير كوريا الجنوبية:
سفير كوريا الجنوبية: مصر قبلة الفن والسينما بالعالم العربي
أش أ
قال يون يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن مصر هي قبلة الفن والسينما في العالم العربي، معربا عن فخره بعرض الأفلام الكورية في مصر.

جاء ذلك في كلمته، مساء الأحد، خلال افتتاح ليالي السينما الكورية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، يرافقه الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وأضاف السفير يون، أن الفن بكافة أنواعه مرآة ثقافة الشعوب، وحضارتها وتاريخها، وتعكس السينما على وجه الخصوص أساليب الحياة، والتقاليد والعادات التي تميز كل مجتمع عن الآخر، من خلال ما تقدمه من تفاصيل الحياة الاجتماعية.

وتابع "إنه من هذا المنطلق أتوقع أن تسهم هذه العروض السينمائية الكورية في زيادة التفاهم الثقافي بين الشعبين المصري والكوري".

وأشار السفير إلى أن الأفلام والمسلسلات الكورية تتناول الكثير من الموضوعات التي تدور أحداثها حول الأسرة، والقيم النبيلة كالحق والخير، والعدالة، وهي "كما تعرفون ملامح الحياة الإنسانية التي بالتأكيد ستجدون نظيرها في السينما المصرية".

من جانبه، رحب رئيس صندوق التنمية الثقافية بعروض السينما الكورية، مشيرا إلى أن السينما الكورية ازدهرت خلال فترة قصيرة وبالتحديد من عام 1950 على أيدي مجموعة من صناع السينما الموهوبين لتصل إلى العالمية.

ومن المقرر أن تستمر عروض الأفلام الكورية على مدار أسبوع حتى 19 يوليو الجاري، حيث سيتم عرض 5 أفلام كورية جديدة تتنوع بين الكوميديا والدراما والجريمة.

وتبدأ العروض في السادسة مساءً، وبالتزامن سيتم عرض فيلمين يومي 16 و17 يوليو بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ترشيحاتنا

عصام الحضري يهاجم رئيس لجنة الحكام فى برج العرب

تعليق ناري من شوبير على النشيد الكرواتي: السلام الوطني مش إجبار

ماكرون يقبل رئيسة كرواتيا بعد المباراة النهائية في حضور زوجته.. فيديو

حكم الشرع فى إنارة القبر عند الدفن

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات

مشاهدة أهداف نهائي كأس العالم مباراة فرنسا وكرواتيا

غدا .. تلقى الطعون وتظلمات طلاب الثانوية الأزهرية

وزيرة الصحة: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات سنة حسنة وليس قرارا وزاريا

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو

الطويلة يرفض بيع نادي نجوم المستقبل لمستثمر إماراتي

التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

فيديو

هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر
منى محرز: مصر الأول أفريقيا والعاشر عالميا في إنتاج الأسماك
التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو
رئيس تحرير مجلة البيت لصدى البلد: لم أتخيل العمل بمجال الصحافة والهندسة كانت طموحي ..لا أخشى المغامرة المحسوبة في عملي وأبحث عن الجودة ..فيديو وصور
وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟