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أحمد موسى: الجماهير الكرواتية ذكرتني بثورة 30 يونيو .. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح - حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى على احتشاد الجماهير الكرواتية لتشجيع منتخبهم قبل نهائي المونديال قائلًا: « ناس تحب بلدها، مش بتطلق شائعات وتتمنى الشر لدولتها».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « مشهد احتشاد الشعب الكرواتي يؤكد الانتماء وحب البلد» مشيرا إلى أن الأعلام الكرواتية انتشرت في جميع أنحاء البلاد عقب وصول كرواتيا إلى نهائي المونديال، فضلا عن ارتداء جميع فئات الشعب تيشيرت المنتخب الكرواتي.

وأضاف موسى: «منظر الجماهير الكرواتية ذكرني بثورة 30 يونيو، حينما خرجنا من أجل بلدنا، لمواجهة الطاغية محمد مرسي العياط»، مؤكدا أن مروجي الشائعات بغرض الإضرار بمصر خونة ويستحقون السجن.

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