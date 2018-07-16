13 مسرحا يستعد لاستضافة عروض القومى للمسرح

تقام عروض الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومى للمسرح فى 13 دار عرض مسرحى، وهى دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ومسرح الجمهورية ، ومسرح مركز الهناجر للفنون، ومسرح الإبداع الفنى، ومسرح الميدان بساحة الأوبرا.



بالإضافة للمسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح "القومى، ميامى، الغد، أوبرا ملك، متروبول"، وكذلك قاعة صلاح جاهين ، ومسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ومسرح مركز الجيزة الثقافى "المسرح – قاعة الفنون".



يذكر أن المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالى وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب.