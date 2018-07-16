انطلاق المجموعة الأولى للمعسكر الصيفي لأكاديمية النقل البحري

بدأ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد المجموعة الأولى من المعسكرات الصيفية للشباب تنفيذا لأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وهى خدمة المجتمع الذى تتواجد فيه انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية كمنظمة تعليمية رائدة ذات خبرة فى مجال التعليم والتدريب والاستشارات.



وأكدت الدكتورة أمل عصفور عميد كلية النقل اللوجستي أن فكرة المعسكر تقوم على أن المرحلة الثانوية هى مرحلة التأهيل للجامعة، ويحتاج الشباب لبناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم للمرحلة الجامعية تمهيدًا لبناء مستقبل عملى واعد.



وأضافت عصفور أن المعسكر الشباب يستهدف الذين أنهوا مرحلة التعليم ماقبل الجامعى ويهتم بتعريف الشباب كيف يمكن أن يحدد هدفه ويضع تصورا لمستقبله من خلال التعرف على قدراته وإمكانياته، كما يهتم المعسكر بتمكين الشباب وتعريفهم بالمهارات المطلوبة فى المرحلة الجامعية وما بعدها.



وشددت عصفور على أن المعسكر مجانًا على مدى 3 أيام بمقر فرع الأكاديمية ببورسعيد يهتم بتعليم الشباب بشكل مختلف ومبتكر، ويشارك فى تنظيم المعسكر وإدارته جميع الأقسام بالفرع مع الاهتمام بأن ينقل شباب أعضاء هيئة التدريس بكليتى النقل الدولى واللوجستيات وكلية الهندسة والتكنولوجيا خبراتهم العلمية والعملية للشباب بطريقتهم وأسلوبهم ولغتهم كما يهتم المعسكر بإعطاء الفرصة للموهوبين من العاملين بالفرع لنقل خبراتهم وتجربتهم لهؤلاء الشباب.



وأكدت عصفور أن جميع الاقسام الادارية بالفرع تشارك في تنظيم المعسكر والتى تستهدف تقديم خدمة مجتمعية لشباب محافظات القناة ودمياط والدقهلية والمنوفية كما يشارك اتحاد طلاب فرع الأكاديمية ببورسعيد.



ولفتت إلى أن المعسكر يتضمن عددا من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية لبناء الشخصية المتكاملة للشباب وتوجيههم بشكل علمى مبتكر.