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برلمان

نائب يطالب بالتنسيق بين الزراعة والتموين والري لضبط محصول الأرز

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:01 ص
النائب محمود شعلان
النائب محمود شعلان
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري والتموين، لضبط زراعة محصول الأرز، مؤكدا على أن تعاون الوزارات الثلاثة فى هذا الملف، سيجنبنا إلى حد كبير أزمة الأرز.

وأشار "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب على وزارة التموين تحديد النسبة المطلوبة والمستهلكة كل عام من الأرز، ومن ثم تقوم وزارتى الري والزراعة بتوفير الأرض والمياه اللازمة لإنتاج هذه الكمية من محصول الأرز، ما يحدث نوعا من التوازن فى المحصول، ينعكس على سعره فى السوق.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تقليص نسبة زراعة الأرز للنصف بداية من العام القادم، لن يؤثر على احتياجتنا، حال الالتزام بالتنسيق بين الوزارات، كما سبق وأن أشرنا، خاصة مع ضبط السوق والتحكم فى تهريب الأرز.

كان مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، قد صرح، خلال تصريحات تليفزيونية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة، بتسويق محصول الأرز هذا العام، أو جزء منه لضمان وجود رصيد كافٍ منه في الفترة القادمة.

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