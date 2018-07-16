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برلمان

خارجية البرلمان: التعويض المادي لا يضاهى ما ألحقته قطر بالمنطقة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:00 ص
النائبة غادة عجمي،
النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية
عبد الرحمن سرحان
طالبت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بأن يقوم النظام القطري بتعويض جميع الدول التي تضررت من الإرهاب الذي آوته ودعمته خلال الفترة الماضية، والتى ما تزال تدعمه إلى الآن، مضيفة بأن دول مثل ليبيا وسوريا والعراق، فضلا عن مصر، عانت كثيرا من ويلات الإرهاب المدعوم من قبل تنظيم الحمدين.

وأشارت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التعويض المادي للدولة المتضررة من إرهاب قطر لا يكفى، بل يجب أن تتسع القضايا وتعاقب قطر على أفعالها، التى نالت من استقرار المنطقة كلها، قائلة : "ما فعلته، قطر لا يعوض بمال".

وفسرت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التمادي القطري فى دعم الإرهاب، وعدم الرضوخ لمطالب دول التحالف "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، بالمكابرة من الجانب القطري.

وأكدت أيضا على أن ما تفعله قطر فى المنطقة وفتح أحضانها لاستضافة الإرهاب ورعايته، إنما هو حماية لعرشها من الاهتزاز، وخدمة لأغراض بلدان أخري.

كان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد رفع دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر لمطالبته بدفع مبلغ ١٥٠ مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم.

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