مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة القرمة بالدقهلية

لقى طفل مصرعه غرقا فى مياه ترعة القرمه أثناء الاستحمام بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت سلسيل من مستشفي ميت سلسيل بوصول محمد علاء ع م ١٢ عاما جثة هامدة ادعاء غرق.



وبالانتقال وسؤال والده علاء ع م ح ٣٨ عاما قرر بان نجله قام بالاستحمام بترعة القرمة المارة امام القرية محل اقامتهم ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي فى الحال وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن وسلم لذويه.